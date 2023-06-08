من أجل "حج آمن فكرياً".. الخطة المعرفية التشغيلية لـ"الحرمين" تتفاعل بمناقشات

وتعطي اجتماعات وكالة الشؤون الفكرية والمعرفية الدورية فرصة مهمة للأعضاء لتبادل الأفكار والآراء حول المشاريع والمبادرات المختلفة، وتنسيق الجهود لتحقيق أهداف الفريق والحرص على الارتقاء بمستوى الوكالة ورفع الإنتاجية وضمان إنجاز المهام في أقصر المدد بتشارك الجهود وتبادل الخبرات والاندماج والمشاركة وتطبيق الحوكمة المبتكرة والتأكيد على ان جميع موظفي الوكالة أنهم فريق عمل واحد ينتهج ثقافة المنظمة ويسعى لتحقيق أهدافها ورؤيتها والوصول الى نتائج مستدامة، بإشراف مباشر ومتابعة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس فيما يحقق تطلعات ولاة الأمر ،حفظهم الله، في تحصين الفكر ونشر الوسطية وبث روح التعاون المشترك في خدمة البيت المعظم وقاصديه.