من أجل "حج آمن فكرياً".. الخطة المعرفية التشغيلية لـ"الحرمين" تتفاعل بمناقشات

عقدت وكالة الشؤون الفكرية والمعرفية بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين، مجلس الوكالة التنفيذي العشرين؛ حيث تم خلال الاجتماع مناقشة الخطة التشغيلية ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها بكفاءة وفعالية لتحقيق حج آمن فكرياً؛ وذلك بحضور وكيل الرئيس العام للشؤون الفكرية والمعرفية والوكلاء المساعدين ومدراء إدارات العموم ومدراء الإدارات ووكلائهم.
وتضمنت النقاط التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع: "تقييم الأهداف الاستراتيجية ومراجعتها بشكل دوري، وتحليل البيئة الداخلية والخارجية واستثمار الموارد اللازمة لتنفيذ الخطة التشغيلية، ووضع خطط العمل والجداول الزمنية اللازمة لتنفيذ الأنشطة الرئيسية، وتحديد مسؤوليات الفرق والأفراد وتوزيع المهام بينهم، وتحديد المؤشرات الرئيسية لقياس الأداء ومراقبتها بشكل دوري، وتحقيق التعاون المطلوب من الوكالات والجهات".
وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفكرية والمعرفية علي بن حامد النافعي، أن الخطة التشغيلية سيتم تنفيذها بشكل فعال بإذن الله تعالى وسيتم متابعة تنفيذها بشكل دوري للتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة.
وتعطي اجتماعات وكالة الشؤون الفكرية والمعرفية الدورية فرصة مهمة للأعضاء لتبادل الأفكار والآراء حول المشاريع والمبادرات المختلفة، وتنسيق الجهود لتحقيق أهداف الفريق والحرص على الارتقاء بمستوى الوكالة ورفع الإنتاجية وضمان إنجاز المهام في أقصر المدد بتشارك الجهود وتبادل الخبرات والاندماج والمشاركة وتطبيق الحوكمة المبتكرة والتأكيد على ان جميع موظفي الوكالة أنهم فريق عمل واحد ينتهج ثقافة المنظمة ويسعى لتحقيق أهدافها ورؤيتها والوصول الى نتائج مستدامة، بإشراف مباشر ومتابعة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس فيما يحقق تطلعات ولاة الأمر ،حفظهم الله، في تحصين الفكر ونشر الوسطية وبث روح التعاون المشترك في خدمة البيت المعظم وقاصديه.
وفي ختام الاجتماع، تم تحديد موعد لعقد اجتماع تقييمي لاحق لمراجعة تنفيذ الخطة وتحديد الإجراءات التصحيحية اللازمة.