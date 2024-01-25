قطار "حلم الصحراء" الأول من نوعه في الشرق الأوسط.. 40 كابينة فاخرة وفتح باب الحجز نهاية العام الحالي

من جانبه، أكّد الدكتور "المالك" التزام الخطوط الحديدية السعودية بدورها الوطني الرائد في تنفيذ مبادرات نوعية منبثقة من استراتيجية الشركة المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى أن قطار "حلم الصحراء" سيمثل إضافة كبيرة لخدمات الشركة؛ لكونها تضيف خياراً سياحياً وترفيهياً مهماً لقائمة خدماتها المقدمة لعملائها، وإتاحة الفرصة لزوار المملكة وساكنيها اكتشاف المزيد من مناطق المملكة في إطار متكامل من خدمات النقل الفاخرة والمرفهة.