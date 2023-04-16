منها وإليها.. ما أهداف نقل 4% من أسهم "أرامكو" من ملكية الدولة إلى "سنابل"؟

ولا يعدو إتمام نقل 4 في المئة من إجمالي أسهم "أرامكو" من ملكية الدولة إلى ملكية شركة "سنابل"، أن يكون إعادة توظيف لأصول الدولة السعودية، فالنقل منها وإليها، من "أرامكو" المملوكة لها، إلى صندوق الاستثمارات العامة المملوك لها أيضاً وصندوقها السيادي، فالنقل من الدولة وإلى الدولة، ولا يخرج عن هذا النطاق، ولن يؤثر النقل على ملكية الدولة في "أرامكو"، إذ ستظل الدولة المساهم الأكبر في "أرامكو" بنسبة 90,18 في المئة من أسهم الشركة.