"سكتة قلبية" وصدمة.. الحزن يخيم على مدرسة بالعارضة لرحيل معلمها "الخليوي"

خيم الحزن اليوم على منسوبي إحدى المدارس بمحافظة العارضة- شرق منطقة جازان، بعد رحيل معلم اللغة العربية نايف الخليوي؛ حيث وافته المنية صباح اليوم في منزله بإحدى قرى صامطة نتيجة سكتة قلبية، كما ذكر أحد زملائه لـ"سبق".
وفي التفاصيل التي رواها زميل المعلم الراحل، بيّن أن عائلة المعلم المتوفى فُوجئت بوفاته في منزله صباح اليوم، موضحاً أن المرحوم كان محبوباً بين زملائه وطلابه، وكان يتمتع بخلق نبيل وروح مرحة يشهد له الجميع، وأنه يحظى باحترام كبير، مشيراً إلى أن الحزن خيم على جميع منسوبي المدرسة، ورحيله شكّل صدمة كبيرة لهم.
وبيّن أن زميله الراحل في العقد الرابع من العمر ومتزوج، لافتاً إلى أنه يقطع يومياً مسافة طويلة من صامطة إلى محافظة العارضة، وذلك منذ سنوات حباً لمهنته العظيمة ولطلابه وزملائه في مدرسة ابتدائية ومتوسطة بلاط الشهداء.