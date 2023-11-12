"سكتة قلبية" وصدمة.. الحزن يخيم على مدرسة بالعارضة لرحيل معلمها "الخليوي"

وفي التفاصيل التي رواها زميل المعلم الراحل، بيّن أن عائلة المعلم المتوفى فُوجئت بوفاته في منزله صباح اليوم، موضحاً أن المرحوم كان محبوباً بين زملائه وطلابه، وكان يتمتع بخلق نبيل وروح مرحة يشهد له الجميع، وأنه يحظى باحترام كبير، مشيراً إلى أن الحزن خيم على جميع منسوبي المدرسة، ورحيله شكّل صدمة كبيرة لهم.