"أمانة الرياض" تشارك شريكًا للمدينة المستضيفة في معرض "سيتي سكيب 2025" وتستعرض مشروع حدائق الملك عبدالله

أعلنت أمانة منطقة الرياض مشاركتها في معرض "سيتي سكيب 2025" بصفتها شريك المدينة المستضيفة، حيث تستعرض خلال الفعالية مشروع "حدائق الملك عبدالله" في جناحها المشترك مع شركة الرياض القابضة، وذلك في القاعة الثانية من المعرض.
وتقام فعاليات المعرض خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2025 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض – ملهَم، بمشاركة واسعة من جهات محلية ودولية معنية بالتنمية الحضرية وتطوير المدن.
ويُعد "سيتي سكيب الرياض" من أبرز المعارض السنوية المتخصصة في القطاع العقاري، إذ يجمع تحت سقف واحد المستثمرين والمطورين والمخططين الحضريين، إلى جانب الجهات الحكومية من داخل المملكة وخارجها.
ومن المقرر أن يشهد اليوم الثالث من المعرض، الموافق 19 نوفمبر، عرضًا متخصصًا يقدمه الوكيل المساعد للمشاريع النوعية في أمانة الرياض المهندس محمد الوابلي، إضافةً إلى مشاركته في جلسة حوارية ضمن البرنامج المصاحب، تتناول التحولات العمرانية ومشاريع الاستدامة في العاصمة.
وتحرص أمانة منطقة الرياض على المشاركة الفاعلة في الفعاليات الدولية، بهدف تعزيز حضور المدينة في محافل التطوير الحضري، وفتح آفاق تبادل الخبرات، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة وجودة الحياة، انسجامًا مع رؤية المملكة 2030.