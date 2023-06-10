أمير الرياض يدشِّن مشروعات مباني التعليم الأهلية.. الاثنين المقبل

وأشار الدكتور خرمي إلى التطور الكبير والمتسارع في تجويد الخدمة التعليمية على جميع المستويات، والذي كان له الأثر الملموس في تميّز النواتج التعليمية وفوز أبناء وبنات المنطقة بجوائز في المنافسات الدولية والإقليمية بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030م، مشيدًا في الوقت ذاته بخطة وزارة التعليم بدعم المستثمرين في التعليم الأهلي للتوسع في المباني التعليمية الحديثة الموفّرة للبيئة التعليمية الجاذبة والابتكارية، التي تلبي تطلعات أبنائنا الطلبة وأولياء الأمور المستفيدين من الخدمة.