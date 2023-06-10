أمير الرياض يدشِّن مشروعات مباني التعليم الأهلية.. الاثنين المقبل

يرعى أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، الاثنين المقبل، حفلَ تدشين المشروعات التعليمية الأهلية والعالمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بحضور وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان.
وقدَّم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي، شكرَه وامتنانَه لسموِّ أمير منطقة الرياض على رعايته حفلَ تدشين المشروعات التعليمية الأهلية والعالمية،التي تمثل رافدًا من روافد التعليم بالمنطقة، وشريكًا مسهِمًا بفعالية في أداء الرسالة وتقديم الخدمة التعليمية.
وأشار الدكتور خرمي إلى التطور الكبير والمتسارع في تجويد الخدمة التعليمية على جميع المستويات، والذي كان له الأثر الملموس في تميّز النواتج التعليمية وفوز أبناء وبنات المنطقة بجوائز في المنافسات الدولية والإقليمية بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030م، مشيدًا في الوقت ذاته بخطة وزارة التعليم بدعم المستثمرين في التعليم الأهلي للتوسع في المباني التعليمية الحديثة الموفّرة للبيئة التعليمية الجاذبة والابتكارية، التي تلبي تطلعات أبنائنا الطلبة وأولياء الأمور المستفيدين من الخدمة.
ولفت الدكتور خرمي إلى المنافسة ذات الجودة العالية بين المستثمرين في القطاع التعليمي بالمنطقة، الذين كانت لهم إسهامات مميزة في تطوّر الخدمات التعليمية النوعيّة بمدارس المنطقة.
وبيَّن مدير عام التعليم بمنطقة الرياض أن القيمة الإجمالية للمشاريع التعليمية الأهلية والعالمية تجاوزت 2.5 مليار ريال خلال العامين 1444/1443هـ في جميع أرجاء منطقة الرياض، والتي تُسهم في رفع نسبة المباني التعليمية النموذجية في القطاع الأهلي والعالمي، والمستوفية لمعايير وأنظمة تنفيذ المشاريع التعليمية الجديدة، وبالتكامل مع خطط وبرامج وكالة التعليم العام الأهلي والإدارة العامة للاستثمار والتخصيص وشركة "تطوير" للمباني.