الجهات الأمنية تُحبط ثلاث قضايا تهريب وترويج مخدرات في عسير وجازان والشرقية خلال حملات متفرقة

وتؤكد الجهات الأمنية استمرار حملاتها الاستباقية لرصد وضبط كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن المجتمع، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بالاتجار أو الترويج أو التهريب، وذلك عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض والمنطقة الشرقية، أو (999) و(994) في بقية المناطق، كما خصصت المديرية العامة لمكافحة المخدرات الرقم (995) والبريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa لتلقي البلاغات التي تُعامل بسرية تامة في إطار جهود حماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.