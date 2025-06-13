الجهات الأمنية تُحبط ثلاث قضايا تهريب وترويج مخدرات في عسير وجازان والشرقية خلال حملات متفرقة

أسفرت جهود الجهات الأمنية في المملكة عن ضبط ثلاث قضايا متفرقة استهدفت مروّجين ومهربين للمواد المخدرة، ضمن عمليات أمنية نُفذت في مناطق عسير، جازان، والمنطقة الشرقية.
ففي قطاع الربوعة بمنطقة عسير، تمكّنت الدوريات البرية لحرس الحدود من إحباط محاولة تهريب (280) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، حيث استُكملت الإجراءات النظامية بحق المهربين، وسُلّمت المضبوطات إلى جهة الاختصاص.
وفي محافظة فيفا بمنطقة جازان، قبضت دوريات الأفواج الأمنية على مخالفين اثنين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، أثناء محاولتهما تهريب (35) كيلوجرامًا من القات المخدر، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما مع المضبوطات للجهات المختصة.
أما في المنطقة الشرقية، فأوقفت دوريات الأمن مقيمًا من الجنسية الهندية أثناء قيامه بترويج مادة الهيروين المخدر، حيث أُوقف وأُحيل إلى جهة الاختصاص بعد استكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وتؤكد الجهات الأمنية استمرار حملاتها الاستباقية لرصد وضبط كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن المجتمع، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بالاتجار أو الترويج أو التهريب، وذلك عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض والمنطقة الشرقية، أو (999) و(994) في بقية المناطق، كما خصصت المديرية العامة لمكافحة المخدرات الرقم (995) والبريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa لتلقي البلاغات التي تُعامل بسرية تامة في إطار جهود حماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.