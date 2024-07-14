فاقت أمريكا واليابان.. "ثقة عالمية في الاستثمار بالمملكة".. 5 خطوات قادت لنتائج مبهرة

يقول الرئيس التنفيذي لشركة إيدلمان أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أرينت جان هيسلينك في التقرير الصادر بالإنجليزية، إن الابتكار هو مفتاح التقدم الذي تحرزه المملكة، مشيراً إلى أن الجمهور يحتاج إلى التأكد من أن التقنيات الناشئة من الأعمال التجارية تم تقييمها من قبل العلماء وتنظيمها بشكل فعال من قبل الحكومة.