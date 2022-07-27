بعد 5 أيام من البحث

وكان ذوو"االعصيمي" قدموا بلاغًا للجهات الأمنية عن فقده يوم السبت الماضي وهو يستقل سيارته من نوع لكزس موديل 2020 حيث كان آخر اتصال أثناء عودته من عمله في منطقة نجران .