بعد 5 أيام من البحث

عثر فريق وسم التطوعي مساء اليوم على شعيان بن حمود العصيمي "مفقود الوادي" متوفى في منطقة نائية جنوب غربي طريق الرين وادي الدواسر .
وكان ذوو"االعصيمي" قدموا بلاغًا للجهات الأمنية عن فقده يوم السبت الماضي وهو يستقل سيارته من نوع لكزس موديل 2020 حيث كان آخر اتصال أثناء عودته من عمله في منطقة نجران .
وبادر فريق وسم للإنقاذ التطوعي بحملة للبحث عن المفقود عبر الطائرات الشراعية والسيارات المجهزة وتم تمشيط المنطقة على مدار الأيام الماضية إلا أنه لم يتم العثور عليه .
وأكدت مصادر "سبق" أن الجهات الأمنية بوادي الدواسر عثرت على المفقود متوفى ويبعد عن مركبته أكثر من كيلو متر واحد فقط فيما لم تكن مركبته تبعد عن طريق الرين سوى 10 كيلو متر واحد.
وتولت الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة ونقل جثمانه إلى جهة الاختصاص لإكمال اللازم وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الوفاة .