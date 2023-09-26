أول سعودية تقود طائرة مروحية تكشف لـ"سبق" كيفية تحقيق حلمها

لم يكن أمام الطفلة ريم فلمبان، التي تعد اليوم أول سعودية تقود طائرة مروحية وواحدة من أصغر الطيارين في العالم من وسيلة لتروي عطشها وشغفها في تحقيق حلمها بالتحليق عالياً في الأجواء في قيادة الطائرة سوى الانكباب أمام شاشة التلفاز ومتابعة "الأفلام الوثائقية" عن الطائرات وصناعاتها وقيادتها.
وبعد حصولها على الثانوية سافرت إلى أمريكا لتحقيق هدفها بدراسة الطيران والحصول على رخصة قيادة الطائرة من أمريكا.
وفي حديثها لـ"سبق" استعادت ذكريات الطفولة لتروي بداية الشغف والاهتمام بعالم الطيران بقولها: "كنت أتابع الأفلام الوثائقية والمسلسلات التي تتضمن مشاهد ومقاطع الطائرات، وكنت أتفاعل وأشعر بالحماسة والدافعية للسعي في تحقيق أمنيتي في قيادة الطائرة في يوم من الأيام".
وأضافت: "مدة دراسة الطيران التي أمضيتها في أمريكا كانت من ستة أشهر إلى سنة، وقد استغرقت مني سنة دراسية وتدريبية، وهذا يختلف من شخص إلى آخر، وكذلك تلعب الأجواء دوراً في مدة التدريب والدراسة، فإذا كان الجو مناسباً أستطيع الطيران يومياً".
وأشارت إلى أنها حلّقت 255 ساعة طيران خلال فترة دراستها وتدريبها، ومن ضمنها ساعات على محركين وحالياً تقود طائرة إيرباص نوعها H160.
ولفتت إلى أنه من الممكن التحويل من الهيلوكوبتر إلى الـ(fixed wing) الجناح الثابت، مستدركة: "لكن لو أراد الشخص اكتساب المهارة والخبرة الكافية وبناء نفسه يبدأ وبتخصص في مجال واحد".
وردت على من يقللون من شأن النساء في قيادة الطائرات بأن هذا المجال ليس حكراً على أحد ويستطيع أن يعمل فيه الإنسان سواء كان رجلاً أو امرأة.
واختتمت برسالة حب وولاء للوطن بمناسبة اليوم الوطني 93 قائلةً: "بكل الحب والفخر والاعتزاز نحتفل اليوم بذكرى اليوم الوطني، وكل عام وأنت يا وطني شامخ محلق في السماء، دمت لي مصدر فخر طوال الدهر".