أول سعودية تقود طائرة مروحية تكشف لـ"سبق" كيفية تحقيق حلمها

وأضافت: "مدة دراسة الطيران التي أمضيتها في أمريكا كانت من ستة أشهر إلى سنة، وقد استغرقت مني سنة دراسية وتدريبية، وهذا يختلف من شخص إلى آخر، وكذلك تلعب الأجواء دوراً في مدة التدريب والدراسة، فإذا كان الجو مناسباً أستطيع الطيران يومياً".