مخطط "بروتين زون" ينطلق.. "الخريف": 32 مليارًا استثمارات معتمدة بـ"جازان للصناعات"

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن حجم استثمارات القطاع الخاص التي تم اعتمادها في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية بلغ ما يزيد على 32 مليار ريال؛ مشيرًا إلى أنه يتم التفاوض مع عدد من المستثمرين لمجموعة مشاريع تصل قيمتها إلى 10 مليارات ريال.
وأوضح الوزير، خلال كلمته في إطلاق حفل ترسية المشاريع الرأسمالية لمدينة جازان للصناعات الأساسية، أنه فيما يتعلق بالشركاء من القطاع الحكومي وتحقيق المستهدفات الوطنية فقد بدأنا في أكتوبر الماضي أعمال دراسة مشروع منطقة البروتين "بروتين زون" مع برنامج الثروة الحيوانية والسمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى والبدء في أعمال التصميم والمخطط العام؛ وذلك بهدف توطين صناعة الأغذية للسوق المحلية بما يتواءم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة.
وأشار "الخريف"، إلى القراءة الوزارية تهدف إلى جلب الاستثمارات من القطاع الخاص والتي تُقَدَّر منذ تاريخ إنشاء الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، بثمانية أضعاف الاستثمار من القطاع الحكومي؛ ولذلك نعمل على جذب الاستثمارات التي تُحَقق نمو المنطقة من خلال تدفق الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي أو العالمي لتعزيز الاقتصاد في المنطقة.