مخطط "بروتين زون" ينطلق.. "الخريف": 32 مليارًا استثمارات معتمدة بـ"جازان للصناعات"

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن حجم استثمارات القطاع الخاص التي تم اعتمادها في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية بلغ ما يزيد على 32 مليار ريال؛ مشيرًا إلى أنه يتم التفاوض مع عدد من المستثمرين لمجموعة مشاريع تصل قيمتها إلى 10 مليارات ريال.