بحضور معالي وزير الصحة: إطلاق مبادرة المنصّة الوطنية لقيادة النظام الصحي نحو الصحة الحكيمة

أعلن مركز التأمين الصحي الوطني ممثلاً بـمركز الصحة الحكيمة، إطلاق مبادرة المنصّة الوطنية لقيادة النظام الصحي نحو الصحة الحكيمة، وذلك خلال جلسةٍ حوارية عُقدت على هامش ملتقى الصحة العالمي المقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، بحضور معالي وزير الصحة المهندس فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ومشاركة سعادة الرئيس التنفيذي لمركز التأمين الصحي الوطني الأستاذ ياسر القهيدان، والرئيس التنفيذي لمركز الصحة الحكيمة الدكتورة ريم البنيان، إلى جانب قيادات عليا من القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي في المنظومة الصحية.