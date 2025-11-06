بحضور معالي وزير الصحة: إطلاق مبادرة المنصّة الوطنية لقيادة النظام الصحي نحو الصحة الحكيمة

أعلن مركز التأمين الصحي الوطني ممثلاً بـمركز الصحة الحكيمة، إطلاق مبادرة المنصّة الوطنية لقيادة النظام الصحي نحو الصحة الحكيمة، وذلك خلال جلسةٍ حوارية عُقدت على هامش ملتقى الصحة العالمي المقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، بحضور معالي وزير الصحة المهندس فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ومشاركة سعادة الرئيس التنفيذي لمركز التأمين الصحي الوطني الأستاذ ياسر القهيدان، والرئيس التنفيذي لمركز الصحة الحكيمة الدكتورة ريم البنيان، إلى جانب قيادات عليا من القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي في المنظومة الصحية.
وتضمّنت الجلسة مناقشة سُبل تعزيز التوافق عبر المنظومة الصحية، والانتقال نحو العمل المتكامل من خلال مواءمة منهجيات التمويل والقياس والتشغيل، وتيسير الوصول إلى المعلومات القابلة للاستخدام، وترسيخ مبدأ التعلّم المشترك عبر متابعةٍ دوريةٍ شفافةٍ ومشاركة الدروس المستفادة؛ لدعم رحلة التحول الصحي.
ويأتي إطلاق المنصّة تأكيداً لحرص وزارة الصحة على مواصلة دورها الريادي في بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة، محورها الإنسان وركيزتها الوقاية، وتقدّم رعايةً شاملةً لجميع أفراد المجتمع ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما تعكس المنصّة أهمية الشراكة بين مختلف القطاعات في المنظومة الصحية، بما يدعم التوجّه نحو كفاءةٍ عاليةٍ ويعزز جودة الخدمات الصحية.
وأوضح سعادة الرئيس التنفيذي لمركز التأمين الصحي الوطني الأستاذ ياسر بن محمد القهيدان أن المركز يؤدي دوراً محورياً في المنظومة الصحية، مستهدفاً تعزيز الاستدامة المالية للقطاع، مؤكداً أهمية شراكة الجهات داخل المنظومة ضمن أطر الحوكمة المعتمدة لدعم رحلة التحول الصحي.
وقدّمت الدكتورة ريم بنت فهد البنيان موجزاً للحالة الراهنة للرعاية الصحية الحكيمة في المملكة، استناداً إلى دراسةٍ أعدّها مركز الصحة الحكيمة، حيث أظهرت النتائج وجود ثقةٍ واسعةٍ بجدوى التحول نحو الصحة الحكيمة في ظل ممكنات التحول الصحي التي يشهدها القطاع في المرحلة الحالية.
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً لالتزام المنظومة الصحية في المملكة بتسريع التحول نحو الرعاية الصحية القائمة على الجودة والكفاءة، وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الوطنية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة، ورفع جاهزية النظام الصحي وقدرته على الاستجابة الفاعلة لاحتياجات المجتمع.