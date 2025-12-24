تراجع الخدمات الأساسية يرهق سكان إسكان البهيتة

يعاني سكان إسكان البهيتة من تراجعٍ ملحوظ في مستوى الخدمات الأساسية، في ظل غياب المعالجات اللازمة منذ استلام الوحدات السكنية، ما تسبب في معاناة مستمرة للأهالي وأثّر على حياتهم اليومية.
وأوضح الأهالي أن الحي يفتقر إلى إنارة الشوارع، الأمر الذي يشكّل خطرًا على المارة، إضافة إلى غياب التشجير وتدني المظهر العام، وعدم توفر أرصفة مناسبة للمشاة. كما يشهد الحي تأخرًا في أعمال السفلتة، ما يزيد من صعوبة التنقل، إلى جانب النقص في حاويات النفايات، وعدم وجود مشروع للصرف الصحي أو المياه المحلاة.
ويأمل أهالي إسكان البهيتة بالسيل الكبير من الجهات المختصة سرعة التدخل لمعالجة هذه الملاحظات، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدّمة بما يحقق احتياجات السكان.