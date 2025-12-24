تراجع الخدمات الأساسية يرهق سكان إسكان البهيتة

وأوضح الأهالي أن الحي يفتقر إلى إنارة الشوارع، الأمر الذي يشكّل خطرًا على المارة، إضافة إلى غياب التشجير وتدني المظهر العام، وعدم توفر أرصفة مناسبة للمشاة. كما يشهد الحي تأخرًا في أعمال السفلتة، ما يزيد من صعوبة التنقل، إلى جانب النقص في حاويات النفايات، وعدم وجود مشروع للصرف الصحي أو المياه المحلاة.