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القيادة تهنئ "بيتشيريفيتش" بمناسبة انتخابه عضوًا بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
واس
واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للدكتور دينيس بيتشيريفيتش بمناسبة انتخابه عضوًا بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للدكتور دينيس بيتشيريفيتش بمناسبة انتخابه عضوًا بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك، أعرب فيها عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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