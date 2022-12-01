القيادة تهنئ "بيتشيريفيتش" بمناسبة انتخابه عضوًا بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للدكتور دينيس بيتشيريفيتش بمناسبة انتخابه عضوًا بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك، أعرب فيها عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والرقي.