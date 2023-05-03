"مسام" ينزع 3059 لغماً وذخيرة غير منفجرة خلال أبريل 2023

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لتطهير الأراضي اليمنية "مسام"، من الألغام خلال شهر أبريل 2023، من انتزاع 3059 لغماً وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة.
ونزع فريق "مسام" 2196 ذخيرة غير منفجرة، و817 لغماً مضاداً للدبابات، بينما بلغ إجمالي المساحة المطهرة خلال الشهر نفسه 516000 متر مربع من الأراضي اليمنية.
وبلغ إجمالي ما تمّ نزعه منذ انطلاق عمل مشروع "مسام" نهاية يونيو 2018 حتى الآن 396081 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي بعشوائية في مختلف المحافظات اليمنية، وبلغ إجمالي المساحة المطهرة 45.367.536 متراً مربعاً، منذ انطلاق المشروع حتى اليوم.
وتُواصل المملكة، ممثلةً في مركز الملك سلمان للإغاثة، من خلال المشروع، تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين على عيش حياة كريمة.