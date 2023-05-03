"مسام" ينزع 3059 لغماً وذخيرة غير منفجرة خلال أبريل 2023

وبلغ إجمالي ما تمّ نزعه منذ انطلاق عمل مشروع "مسام" نهاية يونيو 2018 حتى الآن 396081 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي بعشوائية في مختلف المحافظات اليمنية، وبلغ إجمالي المساحة المطهرة 45.367.536 متراً مربعاً، منذ انطلاق المشروع حتى اليوم.