بـ7 مليارات دولار.. السعودية تبدأ تنفيذ مشروع "الجسر البري والمراكز اللوجستية" في 2025

تستعد المملكة العربية السعودية لإطلاق مشروع “الجسر البري”، الذي يتوقع أن تصل تكلفته إلى 7 مليارات دولار، بحلول عام 2025. يأتي هذا المشروع كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية في المملكة، حيث دخلت المفاوضات حول التكاليف النهائية وتمويل المشروع مراحلها الأخيرة.

وفقًا لمنصة “ميد” المتخصصة في شؤون البناء والاقتصاد، من المتوقع أن يبدأ العمل في المشروع في أوائل عام 2025. وسيتضمن المشروع عدة مراحل رئيسية لتحديث وتطوير شبكة السكك الحديدية في المملكة، إضافة إلى إنشاء مراكز لوجستية استراتيجية.

يتكون المشروع من ستة خطوط رئيسية على النحو التالي:

1. تحديث شبكة مدينة الجبيل الصناعية: يشمل بناء 10 كيلومترات من السكك الحديدية.

2. تحديث خط السكك الحديدية من الجبيل إلى الدمام: يتطلب بناء 35 كيلومترًا من السكك.

3. تحديث خط الدمام - الرياض: يشمل تحديث 87 كيلومترًا من السكك الحديدية.

4. خط “تحويلة” الرياض: ينقسم إلى جزأين؛ الأول بطول 67 كيلومترًا، والثاني 35 كيلومترًا، لربط شمال الرياض بجنوبها.

5. الخط الرابط بين الرياض وجدة وميناء الملك عبد الله: يشمل إنشاء 1066 كيلومترًا من السكك الحديدية.

6. خط جديد من ميناء الملك عبد الله إلى مدينة ينبع الصناعية: يمتد على مسافة 172 كيلومترًا.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء 7 مراكز لوجستية موزعة في مواقع استراتيجية، منها: مركز لوجستي في مدينة الجبيل الصناعية، ميناء جاف في الدمام، ميناء جاف في الرياض، مركز لوجستي في مطار الملك خالد بالرياض، ميناء جاف في جدة، مركز لوجستي في ميناء الملك عبد الله، ومركز لوجستي في مدينة ينبع الصناعية.

يُعد مشروع الجسر البري من أكبر المشاريع اللوجستية والبنية التحتية المرتقبة في السعودية، حيث يتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في شبكات النقل والخدمات اللوجستية على مستوى المملكة.