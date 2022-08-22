"الأغنام النافقة" تعود بقرب مقبرة شهداء الحرم.. والروائح الكريهة تملأ المكان

وثّقت "سبق" جانبًا من المشهد الذي يُحدث تشوهًا بصريًّا وصحيًّا، وقد تحللت الجِيَف وانبعثت منها الروائح الكريهة التي تعود لشبوك الأغنام الواقعة على بُعد عشرات الأمتار من سور المقبرة.