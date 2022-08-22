محليات

"الأغنام النافقة" تعود بقرب مقبرة شهداء الحرم.. والروائح الكريهة تملأ المكان

أحدثت تشوهًا بصريًّا وصحيًّا بعد انتشارها بكثرة على جنبات الطريق شمال المقبرة
أغنام نافقة
أغنام نافقة
أحمد العبدالله
أحمد العبدالله

عاودت الروائح النتنة انتشارها بالقرب من مقبرة شهداء الحرم بالشرائع، بعد أن تناثرت جِيَف المواشي النافقة على جنبات الطريق الواقع شمال المقبرة.

وثّقت "سبق" جانبًا من المشهد الذي يُحدث تشوهًا بصريًّا وصحيًّا، وقد تحللت الجِيَف وانبعثت منها الروائح الكريهة التي تعود لشبوك الأغنام الواقعة على بُعد عشرات الأمتار من سور المقبرة.

يُذكر أن هذه الواقعة كانت قد اختفت مدة من الزمان بعد تناول "سبق" لها في تقرير بعنوان "تَعَرّف على سبب انتشار الروائح في مقبرة شهداء الحرم بشرائع مكة"، وتجاوبت الجهة ذات العلاقة مع التقرير، وأزالت الجِيَف وطهّرت الموقع.

مكة المكرمة
مقبرة شهداء الحرم

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