التهاب الوسطى والإنفلونزا.. نصائح من "صحة الجوف" لوقاية أطفالنا بالمدارس

قدّمت المديرية العامة للشئون الصحية بالجوف، مجموعة من النصائح لأولياء الأمور لوقاية أطفالهم من الأمراض في المدرسة، خاصة التهابات الأذن الوسطى والإنفلونزا ونزلات البرد والنزلات المعوية.
وأوضحت صحة الجوف، أن الحماية من التهابات الأذن الوسطى للأطفال بالمدارس تعتمد على عدم إهمال نزلات البرد، ومتابعة صحة الطفل حتى لا يتعرّض إلى التهابات متكررة.
وأضافت في إنفوجرافيك توعوي أن الوقاية من الإنفلونزا ونزلات البرد ممكنة عبر أخذ اللقاح قبل الموسم والإكثار من شرب المياه والسوائل، وتغطية الفم والأنف عند السعال.
وللوقاية من النزلات المعوية نصحت "صحة الجوف"، بالنظافة التامة وغسل اليدين جيداً بعد استخدام دورات المياه أو لمس الحيوانات، وقبل وبعد تناول الطعام، والتأكّد من شرب المياه النظيفة، والاهتمام بنظافة الطعام.