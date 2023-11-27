التهاب الوسطى والإنفلونزا.. نصائح من "صحة الجوف" لوقاية أطفالنا بالمدارس

وأوضحت صحة الجوف، أن الحماية من التهابات الأذن الوسطى للأطفال بالمدارس تعتمد على عدم إهمال نزلات البرد، ومتابعة صحة الطفل حتى لا يتعرّض إلى التهابات متكررة.