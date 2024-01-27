نائب أمير مكة يبدأ غدًا أولى زياراته التفقدية في المنطقة.. بمحافظتي "الليث والقنفذة"

وقال نائب أمير مكة: هذه الجولات تأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وبتكليف مباشر من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.