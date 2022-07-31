السفارة السعودية تنفي وقوع وفيات لسعوديين في سقوط إحدى الطائرات بجورجيا

نفى عامر سالم، القائم بالأعمال في السفارة السعودية في جورجيا، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وقوع وفيات لمواطنين سعوديين خلال حـادث سقوط إحدى الطائرات في جورجيا.
وتفصيلاً، كشف القائم بأعمال السفارة السعودية بجورجيا لـ"سبق" تفاصيل الحادثة، مشيرًا إلى أن المقطع المتداوَل بالفعل لسقوط طائرة هليكوبتر قبل يومين في منطقة جبلية في جورجيا، تبعد عن العاصمة 150 كم، وهذه الطائرة جاءت لإنقاذ شخصَين عالقَين بعد سقوطهما من "براشوت"، فيما تعرضت الطائرة لحادث في الوادي، وتُوفي جميع مَن في داخلها، وهم 8 أشخاص.
وأوضح القائم بأعمال السفارة أن الشخصَين العالقَين أحدهما من جنسية جورجية، والآخر أجنبي، ليس من الجنسية السعودية، وتوفي أحدهما، والآخر أُصيب. نافيًا ما يتم تداوله حول وقوع وفيات لمواطنين خلال هذه الحادثة.