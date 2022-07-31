السفارة السعودية تنفي وقوع وفيات لسعوديين في سقوط إحدى الطائرات بجورجيا

وتفصيلاً، كشف القائم بأعمال السفارة السعودية بجورجيا لـ"سبق" تفاصيل الحادثة، مشيرًا إلى أن المقطع المتداوَل بالفعل لسقوط طائرة هليكوبتر قبل يومين في منطقة جبلية في جورجيا، تبعد عن العاصمة 150 كم، وهذه الطائرة جاءت لإنقاذ شخصَين عالقَين بعد سقوطهما من "براشوت"، فيما تعرضت الطائرة لحادث في الوادي، وتُوفي جميع مَن في داخلها، وهم 8 أشخاص.