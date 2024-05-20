أمير تبوك يستقبل "التويجري" وينوه بجهود وأعمال هيئة حقوق الإنسان بالمملكة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، يرافقها عدد من قيادات الهيئة.