أمير تبوك يستقبل "التويجري" وينوه بجهود وأعمال هيئة حقوق الإنسان بالمملكة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، يرافقها عدد من قيادات الهيئة.
ونوه أمير منطقة تبوك بجهود هيئة حقوق الإنسان، وما تقدمه من مخرجات ونهج لحفظ الحقوق الإنسانية، مؤكداً ما تحظى به أعمال الهيئة من دعم واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
بدورها، قدّمت الدكتورة "التويجري" الشكر لأمير المنطقة على دعمه لفرع الهيئة في المنطقة، ومتابعة أعماله وتوجيهاته السديدة في هذا المجال.