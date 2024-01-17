القصيم.. فرصة تطوعية للمشاركة في نظافة المتنزهات البرية

يُذكر أن أمانة منطقة القصيم نفّذت عددًا من برامج التوعية المتخصصة التي تهدف لرفع الوعي الاجتماعي بأهمية الحفاظ على نظافة البيئة بشكل عام، ومستوى النظافة في البيئة، وتؤكد أهمية مثل هذه الحملات للمحافظة على مكتسبات التنمية وتعزيز العمل التطوعي في المجتمع.