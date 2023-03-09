رئاسة الحرمين تستحدث روبوتات ذكية ومنصات رقمية

ووفّرت الرئاسة العديد من المنصات الإلكترونية والتطبيقات الرقمية، التي من أهمها: تطبيق لوامع الأذكار الجامع للأذكار والأدعية من القرآن الكريم، والسنة النبوية، الذي يمتاز بسهولة الوصول والتنقل داخل التطبيق، ودعم اللغتين العربية والإنجليزية، ومحرك بحث سريع، والسبحة الإلكترونية، والمشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويجمع الأذكار والأدعية من القرآن الكريم وصحيح السنة، وتقسيمها وتصنيفها حسب المناسبات والأحوال اليومية؛ لسهولة الوصول إليها، والبحث عنها، كما يدعم التطبيق جميع الأجهزة والأنظمة "الآي أو اس، والأندرويد، وهواوي".