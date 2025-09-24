"أسواق العثيم"..تحتفي باليوم الوطني95 وتؤكد استمرار دعمها للقطاعات الاقتصادية والخيرية

الجدير بالذكر، أن «أسواق العثيم»، تعد أكبر كيان رائد في قطاع البيع بالتجزئة، على مستوى المملكة والمنطقة، وتعتبر امتدادا لمؤسسة صالح العثيم التجارية، التي أسسها الشيخ الراحل/صالح العثيم "رحمه الله" في عام 1376هـ / 1956م، حيث افتتحت تلك المؤسسة موقعها الأول في قلب منطقة العمل التجاري بحلة القصمان في البطحاء، وعملت في تجارة المواد الغذائية. وفي عام 1401هـ / 1980م، تم تأسيس «أسواق العثيم»، لتواصل المسيرة في توسيع العمل وفتح مراكز للبيع بالجملة والتجزئة، حيث بلغ إجمالي عدد فروع أسواق العثيم 412 فرعاً، وذلك حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، موزعة بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية،بالإضافة إلى 59 فرعاً في جمهورية مصرالعربية.