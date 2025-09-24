"أسواق العثيم"..تحتفي باليوم الوطني95 وتؤكد استمرار دعمها للقطاعات الاقتصادية والخيرية

أكدت "أسواق العثيم"، استمرارها في دعم القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، إسهاماً منها في تعزيز أهداف الاقتصاد الوطني ورفع قدراته، ليظل يؤدي دوره الريادي ضمن دول مجموعة العشرين (G20)، التي تضم أقوى الاقتصادات في العالم، وذلك انطلاقاً من دورها الوطني في دعم الاستثمار المحلي، لقرابة السبعين عاماً.
واحتفالاً باليوم الوطني95، أكدت "أسواق العثيم"، على أن دعمها للاقتصاد الوطني والاستثمار المحلي، يعد هدفاً استراتيجياً راسخاً، والذي يمتدّ تأثيره ليشمل عدة قطاعات رئيسية اقتصادية وخيرية، تساهم في دعم الناتج المحلي الإجمالي، خاصة في مجال التوسع في قطاع التجزئة، لزيادة فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي، وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية2030.
وتتمثل أبرز مساهمات "أسواق العثيم"، في دعم الاقتصاد الوطني والاستثمار المحلي، في التوسع في تنفيذ استثماراتها في قطاع التجزئة، الأمر الذي من شأنه أن يخلق فرص عمل عديدة، ويعزز من جهودها في دعم التنمية، علاوة على استثمار "أسواق العثيم"، في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتجهيزهم للدخول في سوق العمل، وذلك عبر أكاديمية العثيم، إلى جانب المساهمة في تنمية المجتمع من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية، عبر شراكاتها مع مؤسسات المجتمع المدني ودعم القطاع الثالث، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وضعت «أسواق العثيم»، وضمن أبرز أولوياتها، "دعم سياسة التوطين"، والتوظيف كهدف استراتيجي، وكانت سباقة في تنفيذ خطوات التوطين، وأسهمت بقوة في تعزيز مبادارت التوطين الصادرة من الجهات المختصة في الدولة، حيث وضعت توظيف الكوادر الوطنية من الجنسين وأتاحت استيعابهم في مختلف الوظائف، وقد قامت «أسواق العثيم»، بتدريب وتأهيل أبناء وبنات الوطن وتهيئتهم، تسهيلاً لإحلالهم في الوظائف المختلفة، في الفروع التابعة لها.
ونتيجة لهذه الجهود المقدرة، فقد تجاوز عدد الموظفين الذين تم استيعابهم في مختلف الوظائف في «أسواق العثيم»، نحو أكثر من 18 ألف موظف، على مستوى المملكة، لتحتل بذلك المقدمة في شركات القطاع الخاص التي تعمل في قطاع التجزئة في المملكة، والذي يعد الأكبر بالشرق الأوسط، مدعوما برؤية 2030، حيث يعتبر واحداً من أكثر القطاعات جذباً للاستثمارات، مدفوعاً بالتجارة الإلكترونية.
إسهاماً من «أسواق العثيم»، في إتاحة الفرص لتدريب وتأهيل الشباب السعودي من الجنسين ورفع قدراتهم وتنمية مهاراتهم، استطاعت أكاديمية العثيم، التي تأسست في بداية عام 2000، أن تخرّج أكثر من 100 ألف متدرب ومتدربة، من خلال جهودها الأكاديمية في تعزيز تنمية الكفاءات الوطنية في قطاع تجارة التجزئة، وذلك دون اشتراط توظيفهم في أسواق العثيم، حيث الهدف هو تجهيزهم للدخول في سوق العمل.
وتعزيزاً لدورها الرائد، فإن لأكاديمية العثيم، علاقات أكاديمية مميزة مع عدد من الكيانات ذات العلاقة بالقطاعين العام والخاص، في مقدمتها صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بالإضافة للتعاون مع عدة معاهد وجامعات، داخل وخارج المملكة، كما لدى الأكاديمية اتفاقيات إستراتيجية ومذكرات تفاهم، وقعتها مع كيانات تعليمية وأكاديمية، محلية وأجنبية تهدف لدعم الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب من الجنسين، لتوفير فرص تدريبية ووظيفية لهم.
حرصت «أسواق العثيم»، بالتعاون مع أبرز القطاعات المعتمدة في المملكة، بالقطاعين العام والخاص، على تنفيذ عدة برامج ومبادرات تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، من أبرزها الشراكات مع الجمعيات الخيرية(القطاع الثالث)، من ذلك توقيع عدة مذكرات تفاهم مع جمعيات خيرية رائدة الهدف منها دعم برامج التعليم والتدريب لمستفيديها، في مقدمتهم الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، كما خصصت مؤسسة العثيم الخيرية استثمارات كبيرة في مجالات حيوية، أبرزها الصحة والتعليم والإسكان، ودعمت مختلف برامج أوجه البر والإحسان.
وفي أحدث مبادراتها التي تستهدف تحقيق الشراكة المجتمعية وتمكين للدور التعليمي، وقعت «أسواق العثيم»، عدداً من مذكرات التفاهم، منها توقيعها اتفاقية مع جمعية اليمامة الأهلية للتدريب والتوظيف وذلك عبر البرامج المقدمّة التي تنفذها أكاديمية العثيم لمستفيدي الجمعية وذويهم. كما قامت أيضاً ودعماً لتحقيق الشراكة المجتمعة، بتوقيع مذكرة تفاهم مع جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري، وذلك في مجال التدريب والتوظيف لمستفيدي الجمعية، من خلال برامج أكاديمية العثيم، تأكيداً على مواصلة دورها الرائد في هذا الصدد.
أما فيما يتعلق بالمبادرات التوعوية، فظلت «أسواق العثيم»، تشارك في مختلف الحملات والأيام العالمية، وذلك من أجل زيادة الوعي الصحي والاجتماعي والتوعوي، من ذلك حملات الفحص الطبي والمشاركة في اليوم العالمي للإعاقة، وغيرها من أوجه المجالات التوعوية والإرشادية التي ترفع الوعي المجتمعي.
بالإضافة إلى ذلك، تتمثل أبرز مبادرات «أسواق العثيم»، في مجال المسؤولية الاجتماعية، في طرح شراء قسائم زكاة الفطر، يتم بيعها لدفع الزكاة عن المزكي الفعلي، وذلك من أجل التسهيل في تقديم خيارات شراء وإخراج وصرف الزكاة في وقتها الشرعي، بطرق سهلة وسريعة.
يشار إلى أنه، قد استفاد من مبادارت المسؤولية الإجتماعية التي نفذتها «أسواق العثيم»، حتى نهاية عام 2023م نحو أكثر من عشرة ملايين أسرة ومستفيد، بمختلف مناطق المملكة.
احتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ95، أعلنت، «أسواق العثيم»، عن إطلاق عروضها المميزة والقوية بهذه المناسبة، حيث تتضمن العروض خصومات عديدة على مختلف المنتجات والأصناف الغذائية والكمالية وبعروض حصرية، وتشمل العروض كافة المنتجات ذات الجودة العالية، وهي متاحة لكل عملاء «أسواق العثيم»، وبأسعار تنافسية، وذلك بهدف مراعاة إمكانات مختلف شرائح المجتمع.
وأوضح مصدر مسؤول في «أسواق العثيم»، أن العروض تشمل المئات من الأصناف والمنتجات المتنوعة التي تتمتع بخصومات غير مسبوقة، خاصة تلك التي تجد إقبالاً كبيراً من العملاء، وهي السلع الغذائية الأساسية، كما تتضمن العروض منتجات لعلامات تجارية معروفة، محلية ومستوردة، وبأسعار تنافسية في متناول يد الجميع.
الجدير بالذكر، أن «أسواق العثيم»، تعد أكبر كيان رائد في قطاع البيع بالتجزئة، على مستوى المملكة والمنطقة، وتعتبر امتدادا لمؤسسة صالح العثيم التجارية، التي أسسها الشيخ الراحل/صالح العثيم "رحمه الله" في عام 1376هـ / 1956م، حيث افتتحت تلك المؤسسة موقعها الأول في قلب منطقة العمل التجاري بحلة القصمان في البطحاء، وعملت في تجارة المواد الغذائية. وفي عام 1401هـ / 1980م، تم تأسيس «أسواق العثيم»، لتواصل المسيرة في توسيع العمل وفتح مراكز للبيع بالجملة والتجزئة، حيث بلغ إجمالي عدد فروع أسواق العثيم 412 فرعاً، وذلك حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، موزعة بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية،بالإضافة إلى 59 فرعاً في جمهورية مصرالعربية.