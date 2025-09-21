شاهد.. مستشفيات تجمع المدينة المنورة الصحي تتزين باللون الأخضر في اليوم الوطني الـ95

ويأتي هذا التزيين في إطار حرص التجمع الصحي على مشاركة المجتمع والكوادر الطبية والإدارية فرحة الوطن في يومه الخالد، وإبراز ما يعيشه المواطن والمقيم من اعتزاز ووفاء لهذه الأرض المباركة. وأكد مسؤولو التجمع أن هذه الفعاليات تسهم في ترسيخ قيم الانتماء وتعزيز روح العمل الجماعي بين منسوبي القطاع الصحي، إلى جانب نشر الأجواء الاحتفالية التي تعكس عمق العلاقة بين المواطن ووطنه.