شاهد.. مستشفيات تجمع المدينة المنورة الصحي تتزين باللون الأخضر في اليوم الوطني الـ95

اكتست الواجهات الرئيسة لمستشفيات تجمع المدينة المنورة الصحي بحلة وطنية زاهية، حيث أضيئت باللون الأخضر في مشهد يعكس معاني الفخر والانتماء بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95. كما تزينت المداخل والممرات الداخلية بالشعارات الوطنية واللوحات الفنية التي جسدت أسمى معاني الحب والوفاء للوطن وقيادته الرشيدة.
ويأتي هذا التزيين في إطار حرص التجمع الصحي على مشاركة المجتمع والكوادر الطبية والإدارية فرحة الوطن في يومه الخالد، وإبراز ما يعيشه المواطن والمقيم من اعتزاز ووفاء لهذه الأرض المباركة. وأكد مسؤولو التجمع أن هذه الفعاليات تسهم في ترسيخ قيم الانتماء وتعزيز روح العمل الجماعي بين منسوبي القطاع الصحي، إلى جانب نشر الأجواء الاحتفالية التي تعكس عمق العلاقة بين المواطن ووطنه.
وأشار التجمع إلى أن الاحتفالات لم تقتصر على المظاهر الجمالية فقط، بل شملت فعاليات وأنشطة وطنية متنوعة هدفت إلى تعزيز القيم الوطنية، والتأكيد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لخدمة المرضى وتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، مواكبةً لمسيرة النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة في ظل قيادتها الحكيمة – حفظها الله.