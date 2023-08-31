تفاعلاً مع "سبق".. بلدية المجاردة تباشر إصلاح طريق ثربان

بدأت بلدية محافظة المجاردة في أعمال إصلاح الجزء التابع لها بمدخل قرية الطلاليع بمركز أحد ثربان غربي المجاردة، وذلك في تفاعل سريع مع ما نشرته "سبق" الخميس الماضي بعنوان “أهالي طلاليع ثربان بالمجاردة: العمر الافتراضي لطريقنا انتهى.. ونطالب بإعادة السفلتة”، ورصدت عدسة "سبق" اليوم وجود معدات المقاول التابع للبلدية خلال مباشرتها عملية كشط وإصلاح مدخل القرية الذي يقع ضمن نطاق البلدية.