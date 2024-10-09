جامعة الأمير سلطان تستضيف الخبير بانخر في محاضرة حول اقتصاديات الإعلام

تناولت المحاضرة مجموعة من المحاور الهامة، منها التكامل بين الدراسة الأكاديمية والممارسة العملية في مجالات الإعلام والإعلان. تحدث بانخر عن العلاقة المتزامنة بين صناعة الإعلام والإعلان، وخصائص كل منهما، وأكد على أن المحتوى الإعلامي يظل العنصر الأساسي لتحقيق العوائد الاقتصادية وضمان الاستدامة.