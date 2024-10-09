جامعة الأمير سلطان تستضيف الخبير بانخر في محاضرة حول اقتصاديات الإعلام

استضافت جامعة الأمير سلطان اليوم محاضرة بعنوان “اقتصاديات وسائل الإعلام”، قدمها الدكتور عبد الله بانخر، الخبير في مجال الاتصالات التسويقية وأستاذ الإعلام بجامعة الملك عبد العزيز. شهدت المحاضرة حضور رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن صالح اليماني، وعدد من نواب الرئيس والمهتمين.
تناولت المحاضرة مجموعة من المحاور الهامة، منها التكامل بين الدراسة الأكاديمية والممارسة العملية في مجالات الإعلام والإعلان. تحدث بانخر عن العلاقة المتزامنة بين صناعة الإعلام والإعلان، وخصائص كل منهما، وأكد على أن المحتوى الإعلامي يظل العنصر الأساسي لتحقيق العوائد الاقتصادية وضمان الاستدامة.
كما ركز على أهمية استغلال الفرص المتاحة والمستقبلية في هذا القطاع، والتعامل مع التحديات بأسلوب مدروس، مع تقليل الممارسات العشوائية التي تؤدي إلى نتائج غير مرضية.
اختتم بانخر المحاضرة بتقديم رؤى تلبي احتياجات القارئ المختص وغير المختص، مما أضاف قيمة عملية وجاذبية للموضوع المطروح.
تأتي هذه المحاضرة ضمن جهود الجامعة في تعزيز بيئة أكاديمية متكاملة تجمع بين التميز الأكاديمي وتنمية المهارات والإبداع، إذ تسعى جامعة الأمير سلطان إلى توفير برامج وأنشطة متنوعة، تسهم في إعداد خريجين متميزين يمتلكون القدرة على النجاح في مختلف المجالات.