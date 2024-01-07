وجهة سياحية مميزة تحتضنها متنزهات وحدائق مدينة حائل

وقامت أمانة منطقة حائل، ممثلة في وكالة خدمات الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة، بتهيئة الحدائق والمتنزهات الطبيعية في المنطقة وتجهيزها لاستقبال المتنزهين والزوار خلال هذه الأيام التي تشهد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، والاستمتاع بمشاهدة المناظر الطبيعية التي تحتضنها المدينة وسط الأجواء الشتوية، وذلك من خلال 51 حديقة متفرقة في عدد من الأماكن بحائل متكاملة الخدمات الترفيهية والرياضية المقدمة لمرتاديها لتتناسب مع مختلف الفئات العمرية للمجتمع، مبينة أنها قامت بإنشاء 22 موقع تدخل حضري، وزراعة 61589 شجرة بالطرق الرئيسة والمتنزهات والحدائق، وفق تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة.