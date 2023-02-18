فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره الهولندي جهود حل الأزمة "الروسية- الأوكرانية"

الْتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية مملكة هولندا فوبكه هويكسترا، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023 في جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وشهد اللقاءُ استعراض أوجه العلاقات السعودية الهولندية في العديد من مجالات التعاون المشترك، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين ويحقق المزيد من الازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.
وتبادَلَ الجانبان وجهات النظر حيال الأزمة (الروسية- الأوكرانية)، والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيًّا بما يحقق الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وحضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.