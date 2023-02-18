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فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره الهولندي جهود حل الأزمة "الروسية- الأوكرانية"

على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023 في جمهورية ألمانيا الاتحادية
الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه فوبكه هويكسترا
الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه فوبكه هويكسترا
واس
واس

الْتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية مملكة هولندا فوبكه هويكسترا، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023 في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وشهد اللقاءُ استعراض أوجه العلاقات السعودية الهولندية في العديد من مجالات التعاون المشترك، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين ويحقق المزيد من الازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.

وتبادَلَ الجانبان وجهات النظر حيال الأزمة (الروسية- الأوكرانية)، والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيًّا بما يحقق الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وحضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

وزير الخارجية
الأمير فيصل بن فرحان
وزير خارجية مملكة هولندا
مؤتمر ميونخ للأمن
مؤتمر ميونخ للأمن 2023
فوبكه هويكسترا

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