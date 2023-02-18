فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره الهولندي جهود حل الأزمة "الروسية- الأوكرانية"

الْتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية مملكة هولندا فوبكه هويكسترا، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023 في جمهورية ألمانيا الاتحادية.