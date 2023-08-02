القمر العملاق يزيّن سماء دول عربية وعالمية

شاهد الملايين من عشاق الفلك في المنطقة العربية والعالم، "القمر العملاق"، الذي زيّن السماء في دول عدة، في ثاني حدثٍ من نوعه هذا العام، يكون فيه القمر في أقرب نقطة له إلى الأرض.