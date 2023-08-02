القمر العملاق يزيّن سماء دول عربية وعالمية

شاهد الملايين من عشاق الفلك في المنطقة العربية والعالم، "القمر العملاق"، الذي زيّن السماء في دول عدة، في ثاني حدثٍ من نوعه هذا العام، يكون فيه القمر في أقرب نقطة له إلى الأرض.
ومع اكتمال قمر شهر المحرم، ظهر القمر على مسافة 357.3 ألف كلم من مركز الأرض، فبدا أضخم، وأكثر إضاءةً، إذ يبدو أكبر بنحو 14%، وأكثر سطوعاً بنسبة 30%، مقارنة بحجمه عندما يكون عند أبعد نقطة.
وذكرت الجمعية الفلكية في جدة في تغريدة عبر حسابها في "إكس"، أن سماء السعودية والوطن العربي تشهد اكتمال قمر المحرم، وسيمثل ثاني بدر عملاق والأقرب هذا العام 2023، وسيكون مشاهداً طوال الليل.
ونظراً لأن تأثير أقرب قمر عملاق سيكون صغيراً، فلن يؤثر في توازن طاقة كوكبنا الداخلية؛ لأن المد والجزر يحدثان يومياً لذلك لا يتوقع حدوث زيادة في النشاط الجيولوجي أو حدوث حالات طقس غير اعتيادية.
وقال عالم الفيزياء الفلكية المتقاعد من وكالة ناسا، فريد إسبيناك، الملقب بالسيد إكليبس، إن "ليالي الصيف الدافئة هي الوقت المثالي لمشاهدة القمر المكتمل وهو يرتفع في السماء في غضون دقائق من غروب الشمس، ويحدث ذلك مرتين خلال شهر أغسطس".
وظهر مصطلح "القمر العملاق" عام 1979 على يد الفلكي الشهير ريتشارد نول، ومن المعروف أن المسافة بين الأرض والقمر تراوح شهرياً بين 357 و406 آلاف كيلومتر، استناداً إلى المدار الذي يسلكه القمر، فيما يستبعد الفلكيون أي تأثير للظاهرة في الحياة العامة على كوكب الأرض.