المملكة تقود إنجازًا دوليًا باعتماد أول مواصفة عالمية للتمور الطازجة

حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا دوليًا جديدًا يُضاف إلى سجلها الريادي في قطاع الأغذية، بعد اعتماد هيئة الدستور الغذائي (Codex Alimentarius Commission) أول مواصفة دولية للتمور الطازجة، خلال دورتها الثامنة والأربعين المنعقدة في مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بروما، في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن رئاسة المملكة لمجموعة العمل الدولية المعنية بإعداد المواصفة.