المملكة تقود إنجازًا دوليًا باعتماد أول مواصفة عالمية للتمور الطازجة

حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا دوليًا جديدًا يُضاف إلى سجلها الريادي في قطاع الأغذية، بعد اعتماد هيئة الدستور الغذائي (Codex Alimentarius Commission) أول مواصفة دولية للتمور الطازجة، خلال دورتها الثامنة والأربعين المنعقدة في مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بروما، في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن رئاسة المملكة لمجموعة العمل الدولية المعنية بإعداد المواصفة.
ويُجسد هذا الاعتماد العالمي مكانة المملكة القيادية في قطاع التمور، بصفتها أكبر مُصدّر للتمور في العالم، ويؤكد حضورها المؤثر في صياغة المعايير الدولية التي تعزز جودة وسلامة الغذاء عالميًا، والدور الفاعل الذي تضطلع به الهيئة العامة للغذاء والدواء في دعم المنظومة الدولية للمواصفات، وتمكين المنتجات السعودية من المنافسة في الأسواق العالمية.
وجرى إعداد المواصفة بالتعاون بين الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ضمن جهود تكاملية بين الجهات الوطنية المعنية بقطاع التمور، ما يعزز الحضور الدولي للمملكة ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال رفع كفاءة الصادرات وتعزيز قيمة المنتج السعودي.
وتهدف المواصفة إلى رفع جودة التمور الطازجة وسلامتها، وتيسير حركتها التجارية عبر وضع معايير موحدة تسهم في تعزيز موثوقيتها عالميًا، وتوحيد المواصفات بين الدول الأعضاء في الهيئة الدولية.
وأكدت "الغذاء والدواء" أن هذا الإنجاز يعكس ما تمتلكه المملكة من خبرات فنية وتنظيمية في تطوير المعايير الدولية، مشيرة إلى أن المواصفة ستدعم تنافسية التمور السعودية وتوسّع انتشارها في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو تعزيز الصادرات غير النفطية وترسيخ موقع المملكة كمركز عالمي لإنتاج وتجارة التمور.