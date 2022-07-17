"الحنتوشي" لـ"سبق": غذاء الناس يجب ألا يستغل لأجل التكسب غير المشروع

وبيّن "الحنتوشي" أن قواعد التنظيم التمويني الصادرة من وزارة التجارة للسلع الضرورية أوضحت ضوابط ذلك، ومنها رفع الأسعار، عدم وجود التسعيرة، أو رفض إعطاء فاتورة، أو التلاعب بسعر الميزان بالنسبة للخبز، فنظام المنافسة يمنع مثل تلك الأعمال والتصرفات للتحكم بالأسعار سواء خفضًا أو رفعًا أو تثبيتًا للإضرار بسياسة المنافسة المشروعة فيجب توعية المستهلكين بحقوقهم، ووزارة التجارة تستقبل تلك البلاغات فيما يخص ارتفاع الأسعار من خلال تطبيق بلاغ تجاري أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 للتحقق من وجود شبهة احتكار، أو تلاعب بالأسعار، أو أية مخالفة لأنظمة البيع لضبط تلك المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لكل من خالف ذلك.