شركة التوكيلات العالمية تكشف عن شراكتها مع فريق "أندريتي إكستريم اي"

بدوره صرح روجر غريفيث مدير فريق "أندريتي التوكيلات إكستريم إي"و قال : خلال الحدث الأول للموسم الثالث من إكستريم إي، "من المثير جدًا أن نعلن أننا سننافس، بدءًا من المملكة العربية السعودية في نيوم أكس- بريكس، باسم "أندريتي التوكيلات إكستريم إي". الشراكة الجديدة، التي ولدت في البداية من علاقة عمل ولكنها تطورت بسرعة إلى صداقة قوية، تجلب فصلًا جديدًا مثيرًا لمغامرتنا في إكستريم إي. كانت المملكة العربية السعودية الجولة الافتتاحية للموسمين الأولين وأنتجت أيضًا بعض السباقات المثيرة بشكل لا يصدق ، ناهيك عن المناظر الطبيعية الرائعة التي تقدمها المملكة. كفريق واحد، كان هناك الكثير من العمل الذي تم القيام به خلال التحضير ليس فقط لهذا الحدث الأول ولكن أيضًا لبقية الموسم. أعلم أن كلاً من كاتي وتيمي متحمسون لخوض السباق مرة أخرى في "اندريتي التوكيلات أوديسي 21" الجديدة ولدينا جميعًا توقعات عالية لهذا الموسم!