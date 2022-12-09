"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: سُحب رعدية ممطرة وضباب مع تدنٍّ في الرؤية

وفي التفاصيل، أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القنفذة والمظيلف، وتستمر حتى الساعة الـ12.00 من ظُهر السبت، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على الشفا والطائف والهدا حتى الساعة التاسعة صباحًا.