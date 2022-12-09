"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: سُحب رعدية ممطرة وضباب مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة وعسير وجازان والباحة والجوف والشمالية).
وفي التفاصيل، أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القنفذة والمظيلف، وتستمر حتى الساعة الـ12.00 من ظُهر السبت، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على الشفا والطائف والهدا حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة عسير أيضًا سُحبًا رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ12.00 من ظُهر السبت، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على أبها وأحد رفيدة الربوعة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وكذلك تشهد جازان سُحبًا رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ12.00 من ظُهر السبت، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب حتى التاسعة صباحًا.
ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد الحدود الشمالية ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة حزم الجلاميد وطريف وعرعر والعويقيلة ورفحاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة الجوف أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عجرم ودومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.