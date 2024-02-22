"الفياض": ذكرى يوم التأسيس مفخرة نستحضر من خلالها تضحيات الآباء والأجداد

رفع الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض، باسمه ونيابة عن منسوبي المستشفى، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى "يوم التأسيس".
وقال: "يجسد يوم التأسيس عمق المملكة العربية السعودية تاريخيًا وحضاريًا واجتماعيًا وإنسانيًا، الحاضر في وجدان كل مواطن ومقيم على هذه الأرض المباركة، منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود، واحتفاء الوطن بهذه المناسبة العظيمة تأكيد على جذوره الراسخة وتاريخه الضارب في القدم".
وأضاف: "ذكرى يوم التأسيس مفخرة وطنية نستحضر من خلالها تضحيات الآباء والأجداد وما واجهوه من تحديات في سبيل بناء هذا الوطن، تقودها عزيمة أئمة الدولة وملوكها الذين واصلوا البناء حتى غدت ذات مكانة إقليميًا وعالميًا.
وختم حديثه بدعاء المولى عز وجل أن يديم على هذه الدولة أمنها ورخاءها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله.