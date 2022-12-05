الموعد 2024.. "سندالة" تقدم تجربة فريدة للسياحة البحرية في البحر الأحمر

جاء إعلان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عن تطوير جزيرة "سندالة"، وفق دراسات ميدانية واستراتيجيات عمل طويلة المدى، أكدت أهمية الجزيرة في دعم أهداف مشروع نيوم على ضخامته، وتحقيق تطلعاته العامة، في تعزيز قطاع الترفيه السعودي. ومن هنا لم يكن غريباً أن يتضمن الإعلان عن تطوير جزيرة سندالة، الإعلان عن موعد الانتهاء منها، ومباشرتها العمل استقبال الزائرين، بحسب المتوقع لذلك، هو مطلع العام 2024، في إشارة إلى أن هذا العام سيكون شاهداً على انطلاق برامج الترفيه السعودية، في صورة مغايرة، بعيداً عن محاكاة الآخرين وتقليدهم.