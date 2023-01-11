"الربيعة" يطّلع على خدمات تطبيق "إكرام" لجمع وتوزيع فائض الطعام في "إكسبو الحج"

واستمع "الربيعة" إلى شرح موجز عن التطبيق ومميزاته ونوعية الخدمة التي يقدّمها، كما استمع إلى أبرز الجهود والمنجزات التي حققتها الجمعية سواء في المشاعر المقدسة أو في مكة المكرمة بشكل عام في مجال تعزيز الأمن الغذائي، والمساهمة في رؤية المملكة 2030، والحد من الهدر والفقد في الغذاء.