"الربيعة" يطّلع على خدمات تطبيق "إكرام" لجمع وتوزيع فائض الطعام في "إكسبو الحج"

اطلع وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة على تطبيق "إكرام" الذي صمّمته جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة كتطبيق تفاعلي لأتمتتة عملية جمع وتوزيع فائض الطعام.
جاء ذلك أثناء زيارته لجناح الجمعية في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة #اكسبو_الحج الذي يقام حاليًا في سوبر دوم في جدة.
واستمع "الربيعة" إلى شرح موجز عن التطبيق ومميزاته ونوعية الخدمة التي يقدّمها، كما استمع إلى أبرز الجهود والمنجزات التي حققتها الجمعية سواء في المشاعر المقدسة أو في مكة المكرمة بشكل عام في مجال تعزيز الأمن الغذائي، والمساهمة في رؤية المملكة 2030، والحد من الهدر والفقد في الغذاء.