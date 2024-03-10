"فيصل بن بندر" يدشّن حملة "جود الرياض" لتوفير 1109 وحدات سكنية

دشّن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم، حملة (جود الرياض) الهادفة إلى توفير 1109 وحدات سكنية في المنطقة من خلال المساهمات المجتمعية، والتي تأتي ضمن حملة جود المناطق في منصة جود الإسكان.
كما استقبل أمير منطقة الرياض، على هامش تدشين الحملة بقصر الحكم اليوم، رجال الأعمال وكبار المانحين في المنطقة.
ورفع الأمير فيصل بن بندر الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على دعمهما كل ما من شأنه تعزيز اللحمة الوطنية والمساهمة المجتمعية، منوهًا بما أظهره أهالي المنطقة من التكاتف والتكافل وتفريج الكربة ومد يد العون للمحتاج.
وأعرب أمير الرياض، عن سعادته باستقبال رجال الأعمال والمانحين بمنطقة الرياض، متمنيًا للجميع التوفيق في خدمة الوطن والمواطن وفق توجيهات القيادة الرشيدة -حفظهم الله-.
عقب ذلك شاهد خلال الاستقبال عرضًا مرئيًا عن منصة جود الإسكان وعرضًا آخر عن حملة جود المناطق.
بعد ذلك أقام مأدبة غداء لرجال الأعمال وكبار المانحين من أهالي المنطقة.
وتسعى حملة جود المناطق إلى تحقيق الأثر المستهدف من قطاع الإسكان التنموي من خلال المساهمات المجتمعية التي تقوم على العطاء والجود لمن هم في أشد حاجة إلى المساكن بما يحقق لهم الاستقرار الأسري.
كما تهدف الحملة لتمكين الأسر الأشد حاجة إلى المسكن، وتمكين الأفراد والمؤسسات من المشاركة خلال شهر رمضان المبارك في المساهمات المجتمعية ضمن قطاع الإسكان التنموي.