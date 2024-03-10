"فيصل بن بندر" يدشّن حملة "جود الرياض" لتوفير 1109 وحدات سكنية

دشّن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم، حملة (جود الرياض) الهادفة إلى توفير 1109 وحدات سكنية في المنطقة من خلال المساهمات المجتمعية، والتي تأتي ضمن حملة جود المناطق في منصة جود الإسكان.