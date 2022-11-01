غرفة التجارة الدولية تشارك في القمة العربية الأولى لريادة الأعمال في "عمّان"

شاركت غرفة التجارة الدولية السعودية بـ"اتحاد الغرف التجارية السعودية" ممثلةً بالمهندس سالم بن ناصر الخالدي في القمَّة العربيَّة الأولى لريادة الأعمال برعاية الأمير الحسين بن عبدالله ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية تحت عنوان: "فرص عابرة للحدود" التي تنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، إلى جانب جهات عامة وخاصة بمختلف الدول العربية في إطار دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة العربية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية
وصرح المهندس سالم الخالدي بأن القمة تهدف للتعامل مع مصادر التمويل المتنوعة واستعراض فرص الوصول إلى الأسواق العالمية، والفرص والنمو والتحول الرقمي والابتكار والاستفادة من الشبكات الإقليمية والدولية، وزيادة قدرتها على التوسّع، في ظل تحديات واجهت هذه المنشآت خلال السنوات الأخيرة التي بات من الضروري التغلب عليها باستخدام أفضل الحلول والطرق الاستراتيجية المتاحة.
وأردف الخالدي بأن القمة كانت بحضور ومشاركة حوالي 500 مختص ومهتم بريادة الأعمال وممثلي منشآت صغيرة ومتوسطة وبمشاركة عدد من مسؤولي المنظمات الدولية والإقليمية، مختتمًا حديثه بأن غرفة التجارة الدولية السعودية ستستضيف بالرياض يوم ٢٣/ ١١/ ٢٠٢٢ م رئيسة منظمة غرفة التجارة الدولية (ICC) ماريا فرناندا وبالتزامن مع الزيارة سيتم توقيع اتفاقية لإنشاء مركز ريادة أعمال دولي تابع للمنظمة بالرياض وتنظيم لقاء الطاولة المستديرة لريادة الأعمال الدولية، وكذلك تنظيم ملتقى تحديات الاستثمار والتجارة الدولية.. الفرص والحلول بحضور ومشاركة رؤساء وممثلي جهات ذات علاقة منها: وزارة الاستثمار ووزارة التجارة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) والهيئة العامة للتجارة الخارجية وعدد من الجهات، وبمشاركة عدد من الشركات والمنشآت والمختصين والخبراء والمستشارين ومسئولين لمنظمات دولية مؤكداً بأنه هذه الوفود والفعاليات تأتي ضمن مبادرات الخطة الاستراتيجية للغرفة التي تتماشى مع رؤية المملكة الطموحة 2030 وعبر الاستفادة من الدعم المقدم من القيادة الرشيدة للقطاع الخاص المحلي والدولي.