غرفة التجارة الدولية تشارك في القمة العربية الأولى لريادة الأعمال في "عمّان"

وأردف الخالدي بأن القمة كانت بحضور ومشاركة حوالي 500 مختص ومهتم بريادة الأعمال وممثلي منشآت صغيرة ومتوسطة وبمشاركة عدد من مسؤولي المنظمات الدولية والإقليمية، مختتمًا حديثه بأن غرفة التجارة الدولية السعودية ستستضيف بالرياض يوم ٢٣/ ١١/ ٢٠٢٢ م رئيسة منظمة غرفة التجارة الدولية (ICC) ماريا فرناندا وبالتزامن مع الزيارة سيتم توقيع اتفاقية لإنشاء مركز ريادة أعمال دولي تابع للمنظمة بالرياض وتنظيم لقاء الطاولة المستديرة لريادة الأعمال الدولية، وكذلك تنظيم ملتقى تحديات الاستثمار والتجارة الدولية.. الفرص والحلول بحضور ومشاركة رؤساء وممثلي جهات ذات علاقة منها: وزارة الاستثمار ووزارة التجارة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) والهيئة العامة للتجارة الخارجية وعدد من الجهات، وبمشاركة عدد من الشركات والمنشآت والمختصين والخبراء والمستشارين ومسئولين لمنظمات دولية مؤكداً بأنه هذه الوفود والفعاليات تأتي ضمن مبادرات الخطة الاستراتيجية للغرفة التي تتماشى مع رؤية المملكة الطموحة 2030 وعبر الاستفادة من الدعم المقدم من القيادة الرشيدة للقطاع الخاص المحلي والدولي.