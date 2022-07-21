"الأرصاد" يعلن الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج استمطار السحب

ويأتي البرنامج الوطني لاستمطار السحب الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأُعلن ضمن حزمة من المبادرات الوطنية والإقليمية من قِبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد - حفظه الله - في قمة الشرق الأوسط الأخضر بهدف زيادة مستويات هطول الأمطار، وإيجاد مصدر جديد للماء، والمساهمة في برامج زيادة الرقعة الخضراء والتشجير، وتقليص التصحر وتأهيل الكوادر الوطنية.