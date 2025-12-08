"سياد القابضة" توقّع اتفاقية عالمية لتطوير مفهوم الضيافة السعودية في "مؤتمر ومعرض الحج" 1447هـ

يذكر أن "سياد القابضة" هي مجموعة استثمارية سعودية تمتد جذورها إلى عام 1957، تعمل تحت مظلتها مجموعة متنوعة من الشركات في قطاعات الحج والعمرة، والسياحة، والضيافة والإعاشة، والنقل، وهو ما يعزِّز من ريادتها في هذه القطاعات كشركة سعودية رائدة في تطوير خدمات مبتكرة تُثري قطاع الضيافة والسياحة، وتُسهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية الشاملة، لتصبح شريكًا إستراتيجيًّا فعالًا في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.