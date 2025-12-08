"سياد القابضة" توقّع اتفاقية عالمية لتطوير مفهوم الضيافة السعودية في "مؤتمر ومعرض الحج" 1447هـ

اختتمت "مجموعة سياد القابضة" (الراعي البلاتيني) مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج بنسخته الخامسة، الذي أُقيم في جدة سوبردوم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، إذ عرضت المجموعة في جناحها الخاص أحدث الحلول التي تُعزِّز جهود المملكة في تطوير تجربة الضيافة لزوار بيت الله الحرام، وأقامت شراكات استراتيجية مع العديد من المشاركين في المعرض.
وخلال فعاليات المؤتمر، شهد جناح مجموعة سياد القابضة تكريمًا مميزًا؛ حيث قام صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بتسليم الشركة درعًا تقديريًّا؛ نظير مشاركتها كراعٍ بلاتيني لهذا الحدث الدولي المهم، حيث يأتي هذا التكريم تقديرًا لدورها البارز في دعم منظومة خدمات الحج، وتأكيدًا على التزامها المستمر بالمساهمة في خدمة ضيوف الرحمن.
وتأتي مشاركة "سياد القابضة" في إطار التزامها بدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر تقديم خدمات متكاملة ومستدامة لضيوف الرحمن، تشمل وحدات ضيافة راقية، وخدمات لقطاع النقل والإعاشة والإقامة، وقد أبرزت المجموعة وشركاتها التابعة؛ مثل الحسام للسياحة، وسجى لحلول الضيافة، وزائر لحلول النقل، باقةً من الخدمات المُتخصصة بالفنادق والضيافة والنقل.
وفي مؤتمر ومعرض الحج 1447هـ، احتفت مجموعة سياد القابضة بأهم الإنجازات التي حققتها نحو خطوة جديدة لتطوير الضيافة السعودية، ووقّعت شركة سجى لحلول الضيافة -التابعة للمجموعة- اتفاقية مع العلامة التجارية العالمية "ورويك"، لتصبح فنادق سجى باسم "سجى ورويك"، وتعيد الاتفاقية مفهوم الضيافة السعودية في مكة المكرمة والمدينة المنورة لتكون ضيافة عالمية بملامح سعودية أصيلة.
من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة سجى لحلول الضيافة ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع الفنادق ومشاريع الضيافة بمجموعة سياد القابضة المهندس ملهم خوقير، عن سعادته بهذه الاتفاقية، مؤكدًا على أن تجربة الضيافة في فنادق "سجى ورويك" هي تجربة عالمية، ولكن بطابع سعودي أصيل، حيث تتميز الهوية الجديدة بالابتكار في كل شيء يقدَّم للضيف منذ وصوله حتى مغادرته بسلام.
وأكد المهندس مهند خوقير أن المجموعة ستواصل الابتكار وتقديم الحلول النوعية والنموذجية التي تعكس صورة المملكة كوجهة عالمية للضيافة، وتُلبي احتياجات الحجاج تسهيلًا لرحلتهم، ودعمًا لمنظومة خدمات الحج، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج ضيوف الرحمن.
وفي هذا الصدد، أوضح الرئيس التنفيذي للعمليات في فنادق ومنتجعات ورويك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غسان الهندي، أنَّ "مجموعة فنادق ومنتجعات ورويك ترحب بوضع يدها في يد شركة سجى لحلول الضيافة التابعة لمجموعة سياد القابضة والمشاركة في خططها في قطاع الضيافة، في تعاونٍ يمثِّل خطوة محورية لتوسّع المجموعة وتقديم خدماتها المتميزة في المنطقة".
يذكر أن "سياد القابضة" هي مجموعة استثمارية سعودية تمتد جذورها إلى عام 1957، تعمل تحت مظلتها مجموعة متنوعة من الشركات في قطاعات الحج والعمرة، والسياحة، والضيافة والإعاشة، والنقل، وهو ما يعزِّز من ريادتها في هذه القطاعات كشركة سعودية رائدة في تطوير خدمات مبتكرة تُثري قطاع الضيافة والسياحة، وتُسهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية الشاملة، لتصبح شريكًا إستراتيجيًّا فعالًا في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.