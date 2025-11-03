إطلاق خريطة تفاعلية موحدة لعرض مشاريع البنية التحتية في الرياض

وتتيح الخريطة للمستخدمين تصفح معلومات تفصيلية، لأكثر من 285 ألف ترخيص لمشاريع البنية التحتية في المدينة ومحافظاتها، تشمل قطاعات المياه والكهرباء والاتصالات والطرق، حيث تعرض نوع المشروع، والجهة المنفذة، وتواريخ البدء والانتهاء ضمن تجربة رقمية متكاملة تعتمد على أنظمة المعلومات الجيومكانية (GIS) وتقنيات التحليل الذكي للبيانات.