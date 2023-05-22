"تعليم الشرقية" ينظم زيارات طلابية لمعارض السعودية "نحو الفضاء"

وفي هذا الصدد، قال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص: يأتي برنامج "تجارب بيئة الجاذبية الصغرى" ترجمةً لمذكرة التكامل القائمة بين وزارة التعليم والهيئة السعودية للفضاء، حيث سيمكّن الطلبة الذين تم ترشيحهم وتدريبهم مسبقًا من عمل التجارب العلمية الثلاث التي ستنفذ على الأرض بالتزامن مع تطبيقاتها في محطة الفضاء الدولية في بيئة الجاذبية الصغرى من قبل رواد الفضاء السعوديين بداءً من التجربة الأولى "انتشار الألوان السائلة"، مرورًا بالتجربة الثانية حقيقة دريم كت "انتقال الحرارة"، وصولًا للتجربة العلمية الثالثة "الطائرات الورقية".