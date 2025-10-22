سفارة المملكة في أيرلندا تدعو المواطنين إلى الحيطة والحذر بسبب المظاهرات في دبلن

دعت سفارة المملكة العربية السعودية في أيرلندا المواطنين السعوديين إلى توخي الحيطة والحذر نظرًا لاندلاع مظاهرات وأعمال شغب وسط العاصمة دبلن، مشددة على أهمية اتباع إرشادات وتعليمات السلطات المحلية حفاظًا على سلامتهم.
وقالت السفارة في بيان اليوم: على المواطنين المتواجدين في دبلن البقاء على تواصل مستمر مع الجهات الرسمية، وتجنب أماكن التجمعات والمظاهرات حفاظًا على أمنهم وسلامتهم.
وأوضحت السفارة أنه يمكن التواصل في حالات الطوارئ عبر الرقم: (+353870644444)، مؤكدة أنها تتابع الأوضاع الميدانية بالتنسيق مع الجهات الأيرلندية المختصة لضمان سلامة جميع المواطنين السعوديين في البلاد.