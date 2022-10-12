وزير الصحة يدشّن مصنع المتطورة الأولى لصناعة الأجهزة الطبية

وتعدّ شركة بروسيد من كبرى الشركات اللوجستية المتخصّصة بالقطاع الصحي بالمملكة، وتمتلك الشركة مقرًّا للتخزين والخدمات اللوجستية في مدينة سدير للصناعة والأعمال، والذي يعتبر من أكبر المخازن في المملكة، والمجهّزة بأحدث التقنيات والأتمتة التي أسهمت في تيسير ورفع كفاءة عمليات المناولة بشكل آلي لكافة المنتجات الدوائية بدرجة 95%؛ مما جعلها رائدة في مجال التخزين، وكذلك تقديم الخدمات اللوجستية للغير؛ تحقيقًا لمبادرات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.