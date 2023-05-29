"الأزياء" تحتفي بتخريج طلاب برنامج تصميم الأزياء الاستعراضية

ويأتي البرنامج ضمن الجهود التي تبذلها هيئة الأزياء لتطوير القطاع في المملكة، ودعم المواهب المتخصصة بالأزياء السعودية، التي تطمح إلى تحقيق إمكاناتها الكاملة، فضلاً عن تمكين القطاع من الحفاظ على التراث الغني بالأزياء السعودية، والترويج لمصمِّميها.