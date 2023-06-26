قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية يقف على جاهزية "911" بمكة المكرّمة

وقف قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية العميد عبدالله الفارس؛ على استعدادات وجاهزية مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرّمة لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج؛ من خلال استقبال المكالمات الأمنية والإنسانية كافة، وتقديم المساعدة اللازمة لهم.
وحثّ العميد الفارس؛ منسوبي ومنسوبات المركز، على سرعة الاستجابة في الرد على المكالمات الواردة من المواطنين والمقيمين والزوّار، وضيوف الرحمن، وإحالتها إلى الجهات المختصة في وقتٍ قياسي، والتعامل معها بدقة واحترافية عالية وبلغات عدة، ومتابعتها حتى انتهائها وتقديم الدعم والمساندة للجهات الشريكة في المركز، وتطبيق خطة الطوارئ الشاملة في الحج وتحقيق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية.
جديرٌ بالذكر أن مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) أحد أهم مشاريع مبادرات وزارة الداخلية التي تنفّذها بالتعاون مع برنامج جودة الحياة؛ أحد برامج رؤية السعودية 2030، فيما يخدم مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرّمة (16) محافظة، إضافة إلى مدينة مكة المكرّمة.