قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية يقف على جاهزية "911" بمكة المكرّمة

وحثّ العميد الفارس؛ منسوبي ومنسوبات المركز، على سرعة الاستجابة في الرد على المكالمات الواردة من المواطنين والمقيمين والزوّار، وضيوف الرحمن، وإحالتها إلى الجهات المختصة في وقتٍ قياسي، والتعامل معها بدقة واحترافية عالية وبلغات عدة، ومتابعتها حتى انتهائها وتقديم الدعم والمساندة للجهات الشريكة في المركز، وتطبيق خطة الطوارئ الشاملة في الحج وتحقيق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية.