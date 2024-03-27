"انتهاكٌ صارخ".. المملكة تدين إعلان الاحتلال مصادرة أراضٍ من الأغوار في فلسطين

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية -بأشد العبارات- إعلان الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أراضٍ تبلغ مساحتها 8000 دونم من منطقة الأغوار في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ في انتهاكٍ صارخٍ للقوانين الدولية والقرارات ذات الصلة، وامتداداً للممارسات الفجّة لعمليات الاستيطان القسرية للاحتلال الإسرائيلي.
وقالت "الخارجية"، في بيانٍ لها: "تؤكّد المملكة أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية دون رادعٍ، يضعف مصداقية النظام الدولي ويقوّض فرص السلام العادل والمستدام على أساس حل الدولتيْن، وتجدّد المملكة مطالبتها للمجتمع الدولي بوقف انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين الممنهجة بشكلٍ فوري، وإعادة الأراضي الفلسطينية المصادرة".