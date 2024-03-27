"انتهاكٌ صارخ".. المملكة تدين إعلان الاحتلال مصادرة أراضٍ من الأغوار في فلسطين

وقالت "الخارجية"، في بيانٍ لها: "تؤكّد المملكة أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية دون رادعٍ، يضعف مصداقية النظام الدولي ويقوّض فرص السلام العادل والمستدام على أساس حل الدولتيْن، وتجدّد المملكة مطالبتها للمجتمع الدولي بوقف انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين الممنهجة بشكلٍ فوري، وإعادة الأراضي الفلسطينية المصادرة".