"الجيومكانية" تحتفي باليوم العالمي للمسح البحري لعام 2023

وأعرب رئيس الهيئة الدكتور محمد بن يحيى آل صايل، خلال كلمته، عن شكره للقيادة الرشيدة على الدعم المتواصل للهيئة لتحقيق ما وصلت إليه من إنجازات في جميع المجالات، لاسيما الأعمال البحرية وتحقيق المملكة ممثلة في الجيومكانية الريادة في مجال المسح البحري "الهيدروغرافي"، ودعمها لسلامة الملاحة البحرية التي واكبت كل التطورات والتقنيات الحديثة، مبينًا أن المملكة عزّزت دورها في التعاون الدولي والإقليمي والمحلي مع المنظمات والهيئات والمراكز والجهات ذات العلاقة، على نحو جعل الأعمال البحرية في المياه السعودية بيئة آمنة تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية.