وزارة الدفاع تعلن فتح التقديم على وظائف عسكرية للرجال والنساء من الأحد المقبل

أعلنت وزارة الدفاع عن بدء استقبال طلبات التقديم على الوظائف العسكرية للرجال والنساء، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16 / 06 / 1447هـ، وذلك عبر منصة قيادة الاستقطاب العسكري المشترك.
وأوضحت الوزارة أن التقديم يشمل عددًا من الرتب العسكرية، تبدأ من رقيب، وكيل رقيب، عريف، جندي أول، وصولًا إلى رتبة جندي، وفق شروط وإجراءات القبول الموحد.
وبيّنت أن التقديم متاح لحملة مؤهلات الثانوية العامة، والدبلوم، والبكالوريوس، ويستمر لمدة خمسة أيام.
ودعت الراغبين في التقديم إلى زيارة منصة الاستقطاب العسكري المشترك عبر الرابط التالي: Tajnid.mod.gov.sa